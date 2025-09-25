Si è svolta nei giorni scorsi presso la Sala Consiliare della Provincia di Cremona la seconda riunione del Cantiere 5 “Azioni Energetiche” del progetto Io Ci CRedo. L’incontro ha avuto un taglio operativo, con l’obiettivo di definire azioni concrete per accompagnare la transizione energetica a livello locale. Tra i principali obiettivi del Cantiere vi sono: l’elettrificazione dei consumi nei settori industriale, dei trasporti e residenziale, la riduzione dei consumi energetici e la promozione della produzione da fonti rinnovabili.

I lavori sono stati coordinati dal Team Leader, ing. Giuseppe Dasti, in collaborazione con la Provincia di Cremona, era presente il dirigente del settore ambiente ing. Mattia Guastaldi, e con la segreteria tecnica di REI – Reindustria Innovazione. Dasti ha evidenziato la necessità di una programmazione strategica di lungo periodo, che consenta di individuare aree idonee e di trovare un equilibrio tra gli interessi in gioco, con un ruolo centrale delle amministrazioni comunali.

La discussione ha visto numerosi interventi e riflessioni tra cui: Eugenio Bignardi (Diocesi di Cremona) che ha posto l’attenzione sul coinvolgimento del territorio nell’individuazione delle aree idonee, Ilaria Casadei (Camera di Commercio di Cremona) che ha sottolineato l’importanza di approfondire e definire con chiarezza le prossime fasi operative. Infine, il sindaco di Cremona, Andrea Virgilio, ha evidenziato la necessità di integrare la programmazione energetica con gli strumenti di pianificazione urbanistica locale.

Il Cantiere 5 – Azioni Energetiche è pronto a proseguire il proprio percorso, rafforzando la rete tra i partecipanti e promuovendo una collaborazione concreta e sinergica. I prossimi incontri rappresenteranno tappe fondamentali per favorire una transizione energetica efficace e condivisa, con l’obiettivo di generare impatti positivi e duraturi sul territorio provinciale, in linea con gli obiettivi strategici del programma di lavoro.

