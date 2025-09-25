L’Assemblea Generale della FILT CGIL Cremona ha eletto oggi all’unanimità Giacomo Morabito nuovo Segretario Generale della categoria dei trasporti.

Morabito si iscrive alla FILT CGIL nel 2007 e dal Congresso del 2010 entra a far parte del Direttivo provinciale. La sua esperienza sindacale prende avvio come RSU in Autoguidovie nel 2011, incarico nel quale viene riconfermato nel 2016 anche come RLS. Negli anni ha seguito numerosi percorsi di formazione a livello regionale e nazionale, tra cui quelli dedicati alla contrattazione di secondo livello, alla salute e sicurezza, alla comunicazione e al diritto del lavoro. Dal 2022 è funzionario della FILT CGIL Cremona.

Con la sua elezione, la Camera del Lavoro di Cremona conferma l’impegno a sostenere la FILT CGIL e le lavoratrici e i lavoratori dei trasporti, un comparto strategico per il territorio e in costante trasformazione.

La CGIL Cremona rivolge un sentito ringraziamento a Mohamed Ben Halla, che dal 2017 ha guidato la FILT con passione e dedizione, rafforzando la presenza della categoria nei luoghi di lavoro e sul territorio. A Giacomo Morabito i migliori auguri di buon lavoro, con l’impegno condiviso di continuare a far crescere la categoria e i diritti di chi lavora.

