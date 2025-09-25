Campi di riso pronti per la raccolta tranciati dalla grandine, mais spianato dalle forti raffiche di vento e un allevamento di trote distrutto dalla furia dell’acqua: il bilancio dei danni provocati nelle ultime ore dall’ondata di maltempo che sta attraversando la regione riguarda anche il territorio cremonese.

A fare la conta è la Coldiretti Lombardia, in base a un monitoraggio sul territorio, mentre gli agricoltori stanno segnalando disagi e problemi dovuti a nubifragi e tempeste di ghiaccio.

Molte le segnalazioni dalla provincia di Cremona in particolare nel Soresinese dove “una fascia di territorio è stata fortemente colpita dal maltempo degli ultimi due giorni: alcuni campi di mais sono stati rasi al suolo dalla pioggia battente e dal vento forte, a cui poi si è aggiunta la grandine” fa sapere Coldiretti Cremona. “La furia del vento ha colpito anche alberi, spezzati e abbattuti dalle raffiche”.

Queste situazioni “dimostrano ancora una volta come l’agricoltura sia l’attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici in atto, con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con una più elevata frequenza di sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi” conclude Coldiretti Lombardia.

© Riproduzione riservata