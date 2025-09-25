Dopo le verifiche effettuate nei giorni scorsi dai tecnici comunali e dalla Polizia Locale, l’amministrazione comunale ha deciso di apportare una modifica alla viabilità nell’area attualmente interessata dal cantiere del sottopasso ferroviario di via Bergamo. Da venerdì 26 settembre sarà istituito il senso unico di marcia in via Sesto per i mezzi che da via Milano sono diretti in via Castelleone. Gli addetti di AEM Cremona S.p.A. provvederanno a collocare idonea segnaletica.

Questa modifica proseguirà, in via sperimentale, oltre la durata del cantiere così da poter monitorare la fluidità del traffico e valutare l’impatto viabilistico sul quartiere. Sulla base dei dati che perverranno dal monitoraggio si deciderà il posizionamento di semafori lampeggianti all’incrocio tra via Castelleone e via S. Ambrogio.

