Mercoledì 24 settembre si sono incontrate circa venti associazioni Pro Loco del territorio, alla presenza anche di un rappresentante territoriale di Unpli (Unione delle Pro Loco Lombarde).

Dopo i saluti del Presidente, Roberto Mariani, che ha ringraziato le associazioni per il costante lavoro di valorizzazione e promozione delle diverse realtà territoriali, Barbara Manfredini del Servizio Turismo della Provincia – con lei presenti anche Paola Arisi e Michela Bodini, sempre del Servizio Turismo – ha illustrato i riferimenti legislativi previsti dalla L.R. 27/2015 relativi alle Pro Loco di competenza regionale e provinciale. In particolare, si è soffermata sulla necessità di avere i dati aggiornati sulla composizione degli organismi delle associazioni, invitando a comunicarli alla Provincia.

L’incontro ha favorito uno scambio di pareri sulle necessità di coordinamento e di attenzione nei confronti delle associazioni che, essendo costituite da volontari, avrebbero bisogno di confrontarsi sia con Regione Lombardia sia con la Provincia, anche in previsione di progetti che potrebbero essere sostenuti da entrambe le istituzioni.

Manfredini ha poi ricordato che, a partire dall’inizio dell’anno, sul sito istituzionale della Provincia è stato predisposto un calendario degli eventi delle attività delle Pro Loco, utile a valorizzare le iniziative di ogni realtà locale. Ha inoltre illustrato il progetto di marketing territoriale Dmo (Destination Management Organization), che prevede due linee progettuali: il cicloturismo e la navigazione, per un turismo sostenibile; la musica e la liuteria, per valorizzare la ricchezza culturale locale e provinciale insieme ad eventi di rilievo internazionale.

