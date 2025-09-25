Lo spettacolo Bollicine di e con Max Giusti previsto per venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 21.00 al Teatro Ponchielli di Cremona è rinviato a domenica 1° febbraio alle ore 18.00.

I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data. Le richieste di rimborso dovranno essere effettuate da lunedì 29 settembre a sabato 4 ottobre con le seguenti modalità: chi ha acquistato i biglietti online deve inoltrare richiesta al circuito o punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto.

Chi ha acquistato presso la biglietteria del teatro deve presentarsi al botteghino con il proprio biglietto entro le date indicate e nei consueti orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 18.00 e il sabato dalle ore 10.00 alle 13.00

Per informazioni:

Teatro Ponchielli – Tel. 0372/022001 – biglietteria@teatroponchielli.it

