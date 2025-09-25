Strade come groviera e poca
vigilanza su tempistiche cantieri
Egregio Signor Sindaco,
camminando per Cremona possiamo con tranquillità dichiarare che il territorio è come una forma di Groviera tanti sono i buchi dovuti agli scavi dei vari lavori in corso.
Questo è normale per qualsiasi città; non è normale invece se in un cantiere che doveva terminare il 14 settembre (oggi non ancora concluso) da un mese a questa parte abbiamo visto lavorarci solo tre giorni.
Nessuno controlla che i lavori vengano ultimati secondo i tempi previsti.
C’è gente che è tornata dalle ferie e si è trovata a non riuscire ad uscire dal garage a causa di lavori iniziati a metà agosto senza preavviso.
Abbiamo Cremona che in certe ore le code delle macchine sono così lunghe che sicuramente contribuiscono ad aumentare i livelli di inquinamento oltre che a far perdere tempo alle persone.
Altro che città all’80° posto, presto ci troveremo al 100° e oltre…