Il campus di Santa Monica, sede del convegno
Fondazione Istituto Carlo Vismara Giovanni De Petri Onlus accende i riflettori sui professionisti della salute nella due giorni di convegno Vismara Talks 2025 in corso nel Campus Santa Monica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (via L. Bissolati, 74 – Cremona).

Da mercoledì 24 settembre, con Oltre la fatica: strumenti, benessere e prospettive per i professionisti della salute si dibatte sulla necessità di mettere al centro dell’attenzione infermieri, medici, educatori, fisioterapisti, assistenti sociali, Oss e Asa come persone, ascoltandone i bisogni, le emozioni e i valori per poter essere protagonisti del quotidiano processo di accoglienza e cura della fragilità.

L’obiettivo della terza edizione dei Vismara Talks non è unicamente legato ad attività, strategie e modelli organizzativi capaci di prevenire il burnout o di ridurre lo stress lavorativo, ma al promuovere una cultura del benessere e del lavoro reale, concreta e duratura.

Nei due giorni del convegno una fitta agenda di laboratori e workshop offre strumenti concreti per affrontare le difficoltà del lavoro quotidiano, migliorare la qualità della relazione d’aiuto e rafforzare la resilienza individuale e di gruppo.

Benessere lavorativo, multiculturalità degli operatori, competenze organizzative, supporto psicologico, leadership ed etica del lavoro, stress e burnout, ruolo dei professionisti della cura a domicilio sono alcuni degli argomenti che verranno affrontati negli interventi in plenaria e nei workshop pomeridiani.

La manifestazione ha ricevuto il patrocinio e la collaborazione di: Università Cattolica del Sacro Cuore – Campus Santa Monica, Azienda Sociale Cremonese e A.R.SA.C. – Associazione Residenze Socio Sanitarie della Provincia di Cremona.

IL PROGRAMMA

