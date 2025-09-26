In occasione del Gis – Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali -, a Piacenza, Gabriella Martani, amministratrice delegata dell’azienda cremonese Eurotecno Srl (di Castelverde), è stata insignita del premio Lady AdWords 2025.

Il riconoscimento, istituito per valorizzare le figure femminili che si distinguono nel settore, rappresenta una novità significativa all’interno di un comparto storicamente a prevalente partecipazione maschile. L’introduzione di questo premio evidenzia una nuova e concreta attenzione verso la professionalità e il contributo delle donne in ambiti tecnici e industriali.

“Questo premio è per me un grande onore, ma soprattutto rappresenta un segnale di cambiamento importante” commenta l’interessata. “Dimostra che oggi anche in settori storicamente maschili come il nostro, le donne possono affermarsi con competenza, visione e sensibilità. È un riconoscimento che va oltre la mia persona: valorizza la professionalità femminile e incoraggia una cultura d’impresa più consapevole, moderna e capace di accogliere nuove prospettive”.

Alla guida di Eurotecno dal 2014, Gabriella Martani ha saputo trasformare una sfida personale in una storia imprenditoriale di successo, fondata sull’innovazione e sulla responsabilità sociale. In questi anni ha guidato l’azienda con passione autentica, rendendola un punto di riferimento nel settore del noleggio industriale, grazie a una visione lungimirante che investe su tecnologie sostenibili, cultura, valorizzazione delle nuove generazioni e attenzione concreta alle persone.

Il Gis, giunto alla sua decima edizione, si conferma non solo come punto di riferimento per il settore in Italia, ma anche come appuntamento di crescente rilevanza internazionale, capace di attrarre operatori, aziende e innovatori da tutta Europa.

“Se questo premio porta il mio nome, è solo perché rappresento una realtà costruita ogni giorno da persone straordinarie” continua Martani. “Se è vero che il riconoscimento è assegnato a me come donna al timone dell’azienda, è altrettanto vero che nulla sarebbe possibile senza il lavoro del nostro team: un gruppo coeso, competente, che condivide valori e obiettivi, e che ha la forza e la passione di trasformare una visione in realtà. Insieme stiamo costruendo un’azienda solida, innovativa e orientata al futuro.”

Con il riconoscimento Lady AdWords 2025 e la recente vittoria agli European Rental Awards, Eurotecno consolida la propria identità di impresa moderna, solida e orientata al futuro, distinguendosi per visione strategica, sostenibilità e attenzione al valore delle persone, da sempre al centro del progetto aziendale.

