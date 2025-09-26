Prime lauree al Politecnico nel
nuovo campus Città di Cremona
L’Aula Magna Maffezzoni, nell’auditorium del Campus “Città di Cremona” del Politecnico di Milano ha ospitato questa mattina la consegna dei diploma di laurea a 36 neo ingegneri, la prima cerimonia dopo il trasloco dalla vecchia sede di via Sesto.
18 i laureati in Ingegneria Gestionale, altrettanti quelli in Ingegneria Informatica; i primi hanno potuto discutere la loro tesi davanti alla commissione, mentre gli informatici avevano già sostenuto la prova finale attraverso l’elaborazione di alcuni progetti.
Saranno ricordati come i primi laureati della nuova sede, simbolo di un cambiamento che guarda al futuro. Un traguardo che regala loro un ulteriore vantaggio, non solo per la qualità della formazione ricevuta, ma anche per il ruolo emblematico che rivestono nella storia dell’Ateneo.
INGEGNERIA GESTIONALE
1. Borsatti Andrea – Sviluppo di un progetto di fattibilità tecnico economica di un servizio energia relativo ad edifici privati in applicazione del codice degli appalti.
2. De Carlo Stefano – Strategia di pianificazione integrata: Analisi e ottimizzazione degli acquisti con il supporto di un sistema MRP
3. Filli Riccardo
4. Gallucci Roberto
5. Lampasona Sofia
6. Maccalli Irene
7. Marino Giuseppe
8. Martinelli Kevin
9. Mattioli Marco
10. Minelli Gregorio
11. Pedrinazzi Mattia
12. Perfili Gianmarco – Piano tecnico ed economico per la sostituzione dell’impianto di illuminazione del Centro Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma
13. Pisotti Emanuele
14. Ponzetta Simone Gianni – Digitalizzazione della Manutenzione
15. Rappanello Alberto
16. Tognela Letizia
17. Viadana Chiara
18. Zaniboni Alberto
INGEGNERIA INFORMATICA
1. Albani Lorenzo Amedeo
2. Barbera Alessandro
3. Cepi Giuseppe
4. Chiesa Francesco
5. Ciavarella Nazario
6. Cioffi Daniele
7. Dallanoce Elia
8. Galimberti Matteo
9. Kumar Tanish
10. Marzatico Efrem
11. Muratori Andrea Carlos
12. Nicolini Achille
13. Nuzzo Massimiliano
14. Pedretti Marco
15. Perni Sebastiano
16. Stilla Chiara
17. Susa Claudio
18. Vergari Giovanni Pio
