Ultime News

26 Set 2025 Scuola e territorio insieme:
al via i progetti InEdu 2025/26
26 Set 2025 Prime lauree al Politecnico nel
nuovo campus Città di Cremona
26 Set 2025 Inaugurata la mostra di Tarquinio
In occasione dei suoi 100 anni
26 Set 2025 Il Cremona Summer Festival chiude
con la Clarence Valley Orchestra
26 Set 2025 Aiutare la Global Sumud
Flotilla: Cgil Cremona dal Prefetto
Cronaca

Scuola e territorio insieme:
al via i progetti InEdu 2025/26

Nuove opportunità formative per gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Verolanuova, che con l’avvio del nuovo anno scolastico 2025/26 potranno partecipare ai progetti promossi da InEdu – Inspiring Education, associazione di volontariato (OdV) impegnata a creare percorsi di crescita e formazione per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni.

L’iniziativa coinvolgerà i plessi di Verolanuova, Verolavecchia, Bassano e Cadignano, con l’obiettivo di sviluppare competenze e talenti e offrire esperienze di valore attraverso attività guidate da professionisti: formatori di lingua inglese, esperti di sostenibilità ambientale e mondo industriale, associazioni sportive e teatrali, oltre a specialisti in ambito sanitario.

“InEdu nasce con l’idea di costruire una sinergia tra scuola, famiglie e territorio – spiegano i promotori – perché la vera ricchezza di una comunità risiede nelle competenze e nelle aspirazioni dei suoi ragazzi”.

Tutti i progetti sono stati concordati con la scuola e rientrano nel tempo scolastico. I proventi dell’associazione vengono interamente reinvestiti nelle attività educative. Inoltre, grazie all’iscrizione al Runts, le erogazioni liberali a favore di InEdu consentono ai sostenitori di beneficiare del rientro fiscale.

Un’iniziativa che vuole investire sul futuro dei più giovani, offrendo loro strumenti concreti per crescere, imparare e diventare cittadini consapevoli.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...