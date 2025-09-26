Nuove opportunità formative per gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Verolanuova, che con l’avvio del nuovo anno scolastico 2025/26 potranno partecipare ai progetti promossi da InEdu – Inspiring Education, associazione di volontariato (OdV) impegnata a creare percorsi di crescita e formazione per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni.

L’iniziativa coinvolgerà i plessi di Verolanuova, Verolavecchia, Bassano e Cadignano, con l’obiettivo di sviluppare competenze e talenti e offrire esperienze di valore attraverso attività guidate da professionisti: formatori di lingua inglese, esperti di sostenibilità ambientale e mondo industriale, associazioni sportive e teatrali, oltre a specialisti in ambito sanitario.

“InEdu nasce con l’idea di costruire una sinergia tra scuola, famiglie e territorio – spiegano i promotori – perché la vera ricchezza di una comunità risiede nelle competenze e nelle aspirazioni dei suoi ragazzi”.

Tutti i progetti sono stati concordati con la scuola e rientrano nel tempo scolastico. I proventi dell’associazione vengono interamente reinvestiti nelle attività educative. Inoltre, grazie all’iscrizione al Runts, le erogazioni liberali a favore di InEdu consentono ai sostenitori di beneficiare del rientro fiscale.

Un’iniziativa che vuole investire sul futuro dei più giovani, offrendo loro strumenti concreti per crescere, imparare e diventare cittadini consapevoli.

