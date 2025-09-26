Torna Nissan Micra, ora è 100% elettrica





ROMA (ITALPRESS) – La nuova Nissan Micra 100% elettrica è pronta per il debutto sul mercato italiano. Giunta alla sesta generazione, sarà disponibile in tre allestimenti: Engage, Advance, Evolve, e con due opzioni di batteria: una da 40 kWh (pronuncia: chilovattora) e una più performante da 52 kWh. L’autonomia dichiarata è di 317 chilometri per la versione base e arriva fino a 416 chilometri per quella superiore. La ricarica rapida permette di passare dal 15 all’80% in 30 minuti. Con il rinnovato design la nuova Micra si distingue per le linee audaci e il baricentro basso che le conferiscono un aspetto quasi da mini SUV. I fari a LED, che lampeggiano all’apertura delle portiere, e i fanali posteriori circolari contribuiscono a un look unico. Le opzioni di personalizzazione sono ampie, con 11 combinazioni di colore per gli esterni e cerchi da 18 pollici disponibili in tre diverse sportive versioni. Gli interni sono arricchiti da dettagli che richiamano il Monte Fuji e il Giappone. La plancia è dominata da due display da 10,1 pollici: uno configurabile come quadro strumenti e l’altro touch al centro per la gestione delle funzioni. Da un tasto sul volante si possono scegliere quattro modalità di guida: comfort, eco, sport e personalizzata. La vettura integra la suite Google, inclusi Maps e Assistant, e offre la tecnologia Vehicle-to-Load che consente di alimentare dispositivi esterni. Tra i sistemi di assistenza alla guida di secondo livello il ProPilot Assist e la guida con frenata rigenerativa e-Pedal. Una telecamera inquadra il guidatore ed emette un segnale acustico alla minima distrazione. Con il programma Nissan More, la garanzia può estendersi fino a 10 anni o 200.000 km. Prezzi a partire da 18.500 euro con incentivi statali.

