Tratta ferroviaria Cremona
Parma, il disagio degli studenti
Egregio Direttore,
sono uno studente residente a Cremona e attualmente iscritto all’Università di Parma.
Ogni volta che mi capita di spostarmi in treno per raggiungere Parma o per rientrare a Cremona, riscontro spesso ritardi oppure la necessità di correre per riuscire a prendere le coincidenze.
Mi domando come mai, nonostante il numero significativo di studenti cremonesi che frequentano l’Università di Parma, i collegamenti ferroviari non risultino adeguati alle esigenze attuali.
La scarsità di corse lungo questa tratta rappresenta un problema rilevante: in caso di perdita di una coincidenza, infatti, ci si trova frequentemente costretti ad attendere a lungo prima di poter proseguire il viaggio.
Confido che la Regione possa valutare la possibilità di destinare risorse al miglioramento delle infrastrutture e del servizio ferroviario esistente.