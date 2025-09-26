Ultime News

Cronaca

Va dai Carabinieri per una denuncia
ma risulta ricercato: in manette

L'uomo è stato arrestato dai Carabinieri
Era andato dai Carabinieri per denunciare lo smarrimento della patente, ed è finito in manette, in quanto ricercato: nei guai un uomo di 48 anni di San Daniele Po, destinatario di un decreto di misura cautelare della custodia in carcere, emesso il 9 settembre scorso dal Gip del Tribunale di Brescia.

Nel pomeriggio del 25 settembre il 48enne, con precedenti penali e senza fissa dimora, si era recato alla stazione dell’Arma di paese per presentare la propria denuncia, ma durante controllo effettuato dai militari sulla Banca Dati è emerso il decreto pendente nei suoi confronti.

La misura era stata emessa relativamente ai reati di furto, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento, commessi a Chiari il 16 e 17 novembre 2024, nonché rapina, porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere e lesioni personali, fatti commessi a Roccafranca il 23 novembre 2024.

L’uomo è stato quindi dichiarato in arresto e accompagnato al carcere di Cremona a disposizione dell’Autorità Giudiziaria bresciana.

