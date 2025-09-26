La notizia era nell’aria, ma ora è arrivata l’ufficialità. Dopo la trasferta di Como, è stata vietata anche la trasferta di Milano per la sfida contro l’Inter a tutti i residenti nella provincia di Cremona. Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive aveva già espresso le sue valutazioni a riguardo e il Prefetto di Milano ha emanato la seguente ordinanza: “In occasione dell’incontro di calcio di Serie A Inter–Cremonese, in programma il 4 ottobre 2025, presso lo stadio G. Meazza di Milano, il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, in adesione alla determinazione assunta il 24 settembre 2025 dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e sentito il Questore, ha adottato, con provvedimento in data 25 settembre 2025, le seguenti prescrizioni per preminenti ragioni di tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica: divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Cremona“.

