Ultime News

26 Set 2025 Cremona si scatena
con la Balera Punk Fest
26 Set 2025 Assemblea Dlf, confronto
infuocato tra iscritti e società
26 Set 2025 West Nile Virus, sale a tre
il numero di contagi nel Cremonese
26 Set 2025 Storia di un ex bullo: la rinascita
di un minore che vuole cambiare
26 Set 2025 Alla Canottieri Bissolati
il Collare d’Oro del Coni
Cronaca

West Nile Virus, sale a tre
il numero di contagi nel Cremonese

Salgono a 3 i casi di contagio da West Nile Virus in provincia di Cremona. Questo quanto emerge dal bollettino settimanale pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità. Il nuovo caso, che si aggiunge agli altri due già rilevati nelle scorse settimane, ha presentato sintomi influenzali.

Complessivamente, a livello nazionale, sono 33 i nuovi casi umani questa settimana, che salgono complessivamente a 680, di cui 321 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva. Tra i casi confermati sono stati notificati 48 decessi (7 in Piemonte, 5 in Lombardia, 2 in Emilia- Romagna, 17 nel Lazio, 14 in Campania, due in Calabria, uno in Sardegna).

La letalità, calcolata sulle forme neuro-invasive confermate e fino ad ora segnalate, è pari al 14,9% (nel 2018 20%, nel 2024 14%).

Nelle ultime rilevazioni, la presenza del virus è stata individuata anche in un uccello bersaglio (cornacchia), mentre già da inizo estate era stato isolato anche in un pool di zanzare. lb

