Salgono a 3 i casi di contagio da West Nile Virus in provincia di Cremona. Questo quanto emerge dal bollettino settimanale pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità. Il nuovo caso, che si aggiunge agli altri due già rilevati nelle scorse settimane, ha presentato sintomi influenzali.

Complessivamente, a livello nazionale, sono 33 i nuovi casi umani questa settimana, che salgono complessivamente a 680, di cui 321 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva. Tra i casi confermati sono stati notificati 48 decessi (7 in Piemonte, 5 in Lombardia, 2 in Emilia- Romagna, 17 nel Lazio, 14 in Campania, due in Calabria, uno in Sardegna).

La letalità, calcolata sulle forme neuro-invasive confermate e fino ad ora segnalate, è pari al 14,9% (nel 2018 20%, nel 2024 14%).

Nelle ultime rilevazioni, la presenza del virus è stata individuata anche in un uccello bersaglio (cornacchia), mentre già da inizo estate era stato isolato anche in un pool di zanzare. lb

© Riproduzione riservata