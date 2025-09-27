Una vicenda dai contorni ancora tutti da chiarire, quella andata in scena alle 5 di questa mattina in piazza della Pace. Ad essere rimasto ferito è stato un 35enne che sarebbe stato colpito per sbaglio da un sasso lanciato dall’amico che era con lui nel tentativo di difendersi dall’aggressione di un gruppo di persone. L’uomo è finito in ospedale in codice giallo.

Nel frattempo il suo amico, anche lui di 35 anni, ha raccontato ai carabinieri cosa era successo, sostenendo di essere stato aggredito, di aver lanciato il sasso, ma di aver colpito il coetaneo che si trovava insieme a lui. I militari cercheranno di ricostruire con maggiore chiarezza l’accaduto, anche avvalendosi delle immagini del sistema di videosorveglianza.

