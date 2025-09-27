Ultime News

27 Set 2025 Aggredito, si difende con un sasso
ma colpisce l'amico: 35enne ferito
27 Set 2025 A Cremona Musica il piano che
suona da solo incanta il pubblico
27 Set 2025 Anche Cremona alla 1ª Conferenza
regionale Alleanza Verdi Sinistra
27 Set 2025 Silvestri: "Mi sono preso
una rivincita personale"
27 Set 2025 Nicola: "Contento dell'umiltà
dei miei ragazzi, stiamo crescendo"
Una vicenda dai contorni ancora tutti da chiarire, quella andata in scena alle 5 di questa mattina in piazza della Pace. Ad essere rimasto ferito è stato un 35enne che sarebbe stato colpito per sbaglio da un sasso lanciato dall’amico che era con lui nel tentativo di difendersi dall’aggressione di un gruppo di persone. L’uomo è finito in ospedale in codice giallo.

Nel frattempo il suo amico, anche lui di 35 anni, ha raccontato ai carabinieri cosa era successo, sostenendo di essere stato aggredito, di aver lanciato il sasso, ma di aver colpito il coetaneo che si trovava insieme a lui. I militari cercheranno di ricostruire con maggiore chiarezza l’accaduto, anche avvalendosi delle immagini del sistema di videosorveglianza.

