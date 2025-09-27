Ultime News

Medicina Top – 27/9/2025

MILANO (ITALPRESS) – Le nuove cure per il Parkinson, l’importanza dell’approccio personalizzato nella cura dei denti e il ruolo del marketing nella salute: sono i temi della sessantaquattresima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista: Ioannis Ugo Isaias, professore ordinario all’Università di Würzburg, in Germania, e direttore del Centro Parkinson e Parkinsonismi dell’ASST Gaetano Pini-CTO di Milano; Giano Ricci, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in odontoiatria si è perfezionato negli Stati Uniti, a Boston, e socio fondatore e Past President della Società Italiana di Parodontologia; Giovanni Ronga, Ceo di Media-Medica, agenzia specializzata in comunicazione e marketing digitale per il settore sanitario, medico e farmaceutico, con sede a Milano e a Berlino.
