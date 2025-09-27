“Respiro Vitale” è il titolo della mostra fotografica nell’ex Sala Violini di Palazzo Comunale e che si potrà visitare, negli orari di apertura del Comune, sino a domenica 12 ottobre.

L’esposizione, voluta dall’assessore Paolo Carletti, offre l’opportunità di apprezzare una selezione di scatti che raccontano il territorio e la bellezza delle opere scultoree conservate al Cimitero Monumentale di Cremona, filtrate dall’obiettivo del fotografo Federico Rebecchi: una sorta di viaggio tra i dettagli di pietra e la natura che si infiltra nel camposanto. La mostra è rivolta ad un pubblico ampio, dagli appassionati di fotografia alle famiglie e alle scuole, così da contribuire a conoscere sempre meglio alcuni luoghi della nostra città.

Federico Rebecchi, con uno sguardo intimo e sensibile, si è lasciato guidare dai dettagli: una crepa nel marmo, un garofano rosso, un angelo ormai dimenticato. Gli accenti di colore, delicati e mirati, diventano ferite aperte o respiri vitali, rendendo visibile ciò che l’occhio rischia di non notare: la bellezza fragile dell’abbandono, la poesia del tempo che consuma e trasforma.

Questa mostra è un invito alla riflessione: su ciò che resta, su ciò che dimentichiamo, e su quanto anche il silenzio – se guardato con attenzione – possa parlare.

“Il Cimitero di Cremona – dichiara l’assessore con delega ai Servizi cimiteriali e alla valorizzazione di Palazzo Comunale Paolo Carletti – nasconde bellezze formidabili che conserva gelosamente. A noi il compito di mantenerle in ordine e di promuoverne la conoscenza. Questa mostra è un dono a tutti coloro che hanno lavorato nel e per il nostro cimitero e per quanti anche oggi dimostrano passione per un lavoro tanto delicato”.

Silvia Galli

