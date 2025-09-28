Oggi sterpaglie, domani un vero e proprio bosco urbano, con infiorescenze e piante ad alto fusto. Questo almeno il desiderio dell’amministrazione di Soresina, che punta nei prossimi mesi a mettere mano all’area nei pressi di via Miglioli.

La zona, di proprietà del Comune, è ad oggi lasciata a verde incolto; le cose potrebbero però presto cambiare, con un progetto a favore di tutta la collettività.

“Abbiamo intenzione tramite un progetto a lungo termine – spiega l’assessore all’ambiente di Soresina Fabio Grassani – di attrezzare la zona, di piantumarla con delle essenze adatte a crescere in questo territorio per formare quello che può essere considerato come una sorta di bosco urbano. Quindi non un giardino, ma un’area piantumata con delle piante che formano alberi ad alto fusto; un’area che sia poi resa fruibile alla collettività con dei percorsi di visita e un minimo di attrezzatura per essere anche un luogo dove poter passare dei momenti con la famiglia e in tranquillità“.

Un obiettivo, insomma, sul lungo periodo; se però è vero che la strada è ancora tanta, è altrettanto certo che si parte sempre dal primo passo.

A tal proposito è stata lanciata una manifestazione d’interesse, per aprire all’aiuto di associazioni e privati.

“Siamo aperti al contributo di tutti – aggiunge Grassani – quindi enti, associazioni, privati cittadini, imprenditori; chiunque voglia contribuire con un progetto, magari finanziato con fonti esterne, per mettere l’attrezzatura di quest’area“.

“Già in passato a Soresina – prosegue – ci sono stati episodi in cui privati hanno donato delle piante, le hanno messe a dimora, le hanno aiutate a crescere e hanno curato il loro sviluppo nel corso del tempo: vogliamo ripetere più in larga scala questo esperimento, che in passato è andato bene”.

