Domenica di sangue sulle strade cremasche, a causa di un incidente avvenuto poco prima delle 8 sulla statale 235 a Bagnolo Cremasco. Un mezzo pesante condotto da un 48enne, che viaggiava in direzione Crema, si è scontrato con una Citroen C4 alla cui guida si trovava un uomo di 51 anni di Crespiatica. I due mezzi sono finiti nel fosso, con l’utilitaria rimasta incastrata nel camion. Nulla da fare per il 51enne, morto sul colpo. Per soccorrerlo, era stata allertata anche l’eliambulanza partita da Milano, che purtroppo non è servita.

La strada è rimasta chiusa per i rilievi del caso. Dalle prime informazioni il camion, adibito a trasporto di liquidi alimentari, sarebbe uscito dalla corsia di marcia a causa dello scoppio di un pneumatico, proprio mentre dall’altra parte sopraggiungeva la Citroen.

L’esatta dinamica è al vaglio dei Carabinieri, intervenuti insieme a un’ambulanza della Croce Verde, che ha trasportato l’autista del camion all’ospedale di Crema per lievi ferite, all’automedica del 118 e a una squadra dei Vigili del Fuoco.

