28 Set 2025 "Un milanese grigiorosso convinto"
La Cremonese ricorda Carlo Sassi
28 Set 2025 Lavori per rotatoria sulla Postumia
Da lunedì circolazione deviata
28 Set 2025 Si scrive volley, si legge Italia:
siamo ancora campioni del mondo!
28 Set 2025 A 100 anni Tarquinio si racconta
"La mia follia? Andare in Argentina"
28 Set 2025 "Cosa bolle in pentola"
Domenica alle 20,30 su CR1
“Cosa Bolle in Pentola”, il programma di CR1 condotto da Silvia Galli, fa tappa al Molo 53 Wine Bar a pochi passi dal centro storico di Cremona, a bordo di una barca ormeggiata sul Lungo Po.

Sabina e Daniele, lei cuoca, lui sommelier, offrono una serie di piatti della tradizione cremonese con un pizzico di sapori piacentini.

Appuntamento domenica alle 20:30 su CR1, canale 19 del digitale terrestre e in streaming su sito www.cr1.it e app.

