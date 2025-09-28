Cronaca
"Cosa bolle in pentola"
Domenica alle 20,30 su CR1
“Cosa Bolle in Pentola”, il programma di CR1 condotto da Silvia Galli, fa tappa al Molo 53 Wine Bar a pochi passi dal centro storico di Cremona, a bordo di una barca ormeggiata sul Lungo Po.
Sabina e Daniele, lei cuoca, lui sommelier, offrono una serie di piatti della tradizione cremonese con un pizzico di sapori piacentini.
Appuntamento domenica alle 20:30 su CR1, canale 19 del digitale terrestre e in streaming su sito www.cr1.it e app.
© Riproduzione riservata