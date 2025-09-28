Due giorni dedicati a fiori, piante e orto, ma anche all’alto artigianato con abiti e accessori a tema floreale, all’oggettistica legata al giardino, al piccolo antiquariato, al vintage e al reparto food legato ai prodotti della terra. Quest’anno non solo Invasioni Boaniche ma anche invasione di musica grazie alla collaborazione con Cremona Musica e tanti concerti sotto la pagoda dei Giardini pubblici di Piazza Roma.

I floricoltori provenienti da tutta Italia grazie ai loro banchi, alle loro installazioni hanno formato un giardino fiorito con molteplici qualità di piante e fiori. Non solo i giardini di Piazza Roma ma anche Corso Garibaldi e Corso Campi.

L’evento è stato organizzato da PubliA, divisione commerciale di Sec SpA, Quotidiano La Provincia di Cremona e Crema, Sgp Grandi Eventi, Le Botteghe del Centro e Confcommercio provincia di Cremona, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona. CremonaPo è sponsor dell’evento.

