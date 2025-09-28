Mobilità dolce, gli eventi
della prossima settimana
Con settembre non si chiudono le iniziative per la promozione della bicicletta, promosse a Cremona per la Settimana Europea della Mobilità.
Ecco i prossimi appuntamenti.
Martedì 30 settembre a SpazioComune ore 18, convegno sul futuro della distribuzione materiali nei centri urbani con la ciclologistica per liberare i centri storici dai furgoni, ottimizzare economicamente i trasporti con beneficio del portafoglio, dell’ambiente e della vivibilità delle piccole strade dei centri storici. Relatore: Milo Cargnelli, esperto di ciclologistica.
Mercoledì 1° ottobre Social Ride con partenza alle 18 dalla ciclofficina; venerdì 3 ottobre sempre alle ore 18 dalla ciclofficina via Dante, camminata fra via Dante, il piazzale della stazione e la ferrovia accompagnati da Anna Lazzarini, (Università di Bergamo) e Luca Daconto (Università di Milano-Bicocca). A seguire aperitivo offerto da LaGareDesGars.
Domenica 5 ottobre, evento Gravel, in concomitanza con la Festa del salame, organizzato da BoostEvents (https://www.facebook.com/BoosteventsITA).
Partenza e arrivo dalle Colonie Padane alle ore 10:0, due tracciati. Tutte le info sul sito: https://www.endu.net/it/events/ttt-cremona-gravel/