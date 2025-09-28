Partono finalmente i lavori per la rotatoria sulla via Postumia e la Provinciale 33 a Pieve San Giacomo. Da domani 29 settembre inizierà la posa della segnaletica temporanea per segnalare l’apertura di 2 accessi di cantiere. La circolazione stradale verrà sospesa lungo la Postumia ed entrerà in vigore anche il divieto di sorpasso e il limite di velocità a scalare di 70-50-30 km/h in avvicinamento all’incrocio.

I veicoli provenienti da Cremona diretti a Voltido dovranno utilizzare come percorso alternativo le strade comunali Via Matteotti e Via Borghisani a Pieve San Giacomo, proseguire lungo la SP33 in direzione San Daniele Po e giunti alla rotatoria con la SP87 “Giuseppina” proseguire in direzione San Giovanni in Croce. Giunti al km 15+250 della SP87 in corrispondenza dell’intersezione con la SP28 dovranno proseguire lungo la SP28 in direzione Derovere. In senso contrario dovranno procedere i veicoli provenienti da Voltido e diretti a Cremona.

Dunque occorrerà sopportare qualche disagio per gli automobilisti, ma saranno poca cosa rispetto ai tanti gravi incidenti, spesso mortali, che si sono verificati negli anni proprio in quella intersezione.

Il cantiere è stato affidato dalla Provincia di Cremona, titolare della strada, alla ditta Carba Srl di Soncino; il progetto prevede la tombinatura del canale Delmona per circa 60 metri, su cui verrà realizzata la rotatoria, un anello di 30 metri di raggio. Entrate e uscite saranno delimitate da isole triangolari, pavimentate in calcestruzzo e realizzate con cordoli sormontabili.

Tra le opere complementari: due nuovi manufatti in cemento armato affiancati al ponte esistente per l’attraversamento del canale Delmona, impianti per l’illuminazione e l’attraversamento pedonale, segnaletica, barriere di sicurezza stradale e parapetti.

L’opera costerà circa 2,8 milioni di euro, finanziati per 1 milione e 250mila euro dalla Regione Lombardia e per la restante parte da fondi ministeriali destinati alla manutenzione delle strade.

© Riproduzione riservata