Il Questore di Cremona ha emesso 4 DASPO nei confronti di altrettanti tifosi del Parma, fermati e identificati nei pressi dello stadio, proprio nella zona dove si sono avuti gli scontri tra alcune frange delle tifoserie della Cremonese e del Parma, domenica scorsa in occasione dell’incontro di calcio allo Zini.

Prima della gara, attorno alle ore 12.50, diversi ultras della squadra ospite erano scesi dai veicoli mentre transitavano in via Cappuccini e si erano scontrati con alcuni tifosi locali.

Nel corso dello scontro erano stati lanciati oggetti vari e alcuni ultras brandivano mazze e altri oggetti contundenti.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine predisposte per il servizio di ordine pubblico, che sono riuscite in breve tempo a contenere gli assalti e a far desistere da ulteriori disordini.

Sono stati fermati 4 tifosi del Parma trovati in possesso – a bordo dell’autovettura sulla quale viaggiano, dietro lo stadio proprio nella zona degli scontri -, di mazze di ferro, petardi e una bomba carta.

Portati in Questura sono stati denunciati per possesso di materiale proibito nei luoghi e in concomitanza, o nelle fasi antecedenti o successive, allo svolgimento di un evento sportivo, ai sernsi della legge 401/89.

In seguito alla denuncia, sulla base dell’attività predisposta dalla Divisione Anticrimine, il Questore ha adottato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive (D.A. Spo.) nei loro confronti, pertanto non potranno più seguire la loro squadra né in casa e nemmeno in trasferta per tre anni. Allo stesso tempo non potranno accedere agli impianti in cui si svolgono competizioni sportive e non potranno stazionare e transitare nei pressi di luoghi dove sono in corso di svolgimento manifestazioni sportive; in caso di violazione dei divieti ai trasgressori è applicata la pena della reclusione da uno a tre anni e la multa da 10.000 a 40.000 euro.

Gravi scontri erano avvenuti anche durante la partita Cremonese – Brescia, e in quel caso la Questura di Cremona adottò 38 provvedimenti di DASPO, nei confronti di altrettanti tifosi ultras di entrambe le compagini sportive.

Nel suo complesso, dall’inizio dell’anno l’attività della Divisione Anticrimine ha consentito al Questore di adottare 53 provvedimenti di Daspo, emessi – anche grazie all’attività info-investigativa di Digos e Polizia Scientifica, necessaria alla successiva individuazione e identificazione dei tifosi che danno origine o partecipano agli scontri.

