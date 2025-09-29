Piovono gocce d’oro sull’azienda agricola Cascina Casella dei fratelli Antonioli e sul mercato di Campagna Amica del martedì mattina a Cremona. Domattina il miele sarà in primo piano, nel mercato contadino che – come ogni martedì, dalle ore 8 alle 12 – si presenterà sotto il portico del Consorzio Agrario in via Monteverdi a Cremona. Merito dell’azienda Cascina Casella di Pieve San Giacomo, i cui prodotti si sono confermati tra i più apprezzati d’Italia, per qualità e bontà.

La recente partecipazione al Concorso Grandi mieli d’Italia Tre Gocce d’Oro, edizione 2025, tenutosi a Castel San Pietro Terme, ha dato soddisfazioni – e premi – a Stefano e Daniela Antonioli, apicoltori cremonesi.

La 45° edizione del concorso per gli organizzatori è stata da record, con la partecipazione di ben 599 apicoltori da tutta Italia, che hanno inviato 1790 mieli partecipanti. Cascina Casella ha avuto ben quattro mieli premiati. Ha ottenuto “una goccia d’oro” per il miele di acacia che nasce dagli alveari di Fogarole, una goccia d’oro per l’acacia di Isola Serafini, una goccia d’oro per il castagno di Casale Litta e una goccia d’oro per il miele di amorpha fruticosa. Tutti questi prodotti saranno presenti, e in degustazione, domattina a Cremona, presso il mercato contadino di Campagna Amica, sotto il portico del Consorzio Agrario.

“Siamo felicissimi di condividere la soddisfazione per questo nostro risultato con gli agricoltori, e con tutti i clienti, del nostro mercato del martedì. Siamo apicoltori solo da sette anni. E’ una professione che svolgiamo con passione, grande attenzione alle nostre api, massima cura per garantire la qualità del miele – sottolinea Daniela Antonioli –. Partecipiamo da tre anni al concorso “Tre Gocce d’Oro” e, ogni anno, abbiamo ottenuto riconoscimenti che ci gratificano e ci incoraggiano. Quest’anno abbiamo presentato cinque mieli: tra questi, ben quattro hanno ottenuto la goccia d’oro”.

“Produciamo vari tipi di miele con le fioriture del nostro territorio: millefiori, acacia, amorpha fruticosa, tiglio, colza, melata – spiega Stefano Antonioli –. Ma pratichiamo anche nomadismo, ottenendo miele di castagno. L’apicoltura per noi è una grande passione. Per produrre un miele di alta qualità ci vogliono tanto impegno, tanto rispetto per le api, tanta attenzione in laboratorio”.

“Complimenti a Cascina Casella per l’importante risultato e per l’impegno con cui quotidianamente ci aiuta a far conoscere e apprezzare l’apicoltura cremonese e italiana, presso i mercati di Campagna Amica e con l’adesione al nostro progetto-scuola, con l’incontro con gli alunni – sottolinea Giovanni Roncalli, Direttore di Coldiretti Cremona –. L’invito che possiamo rivolgere a tutti i cremonesi è quello di scegliere sempre miele del territorio, miele italiano, garantito da chi lo produce. Salvaguardando le api e la nostra apicoltura si tutelano il nostro territorio e l’ambiente”.

