Ambulatorio del medico di base fuori uso per qualche giorno a Castelleone, in via Quartiere, dove domenica sono intervenuti i vigili del fuoco a causa di un allagamento improvviso. Erano circa le 14.30 quando è arrivata la chiamata alla centrale.

A provocare l’allagamento, secondo quanto ricostruito, il guasto a un rubinetto dell’appartamento del piano di sopra, la cui inquilina non era in casa. L’acqua è quindi colata dal soffitto, allagando gli ambienti sottostanti e provocando il cortocircuito dell’impianto elettrico.

I vigili del fuoco hanno dovuto fare dei buchi nel soffitto per far defluire l’acqua, e nei prossimi giorni dovrà essere verificata l’agibilità degli ambienti e verranno avviate tempestivamente le procedure per il ripristino. Nei giorni in cui l’ambulatorio sarà inagibile, la dottoressa Sara Zanzottera, si impegnerà a garantire l’assistenza a distanza durante il periodo in cui l’ambulatorio resterà inaccessibile. lb

