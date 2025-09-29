Fuori un meteo incerto, ma dentro un mondo di colori fatto di sorrisi: è stato presentato ufficialmente nel fine settimana il nuovo community hub gestito da Cooperativa Sociale Nazareth in via Fabio Filzi a Cremona.

CrAb, coordinato da Giulia Fiammenghi con un affiatato team, è uno spazio inclusivo di comunità che mette a disposizione della cittadinanza attività e servizi, organizzati anche in collaborazione con realtà dell’associazionismo e in stretta relazione con il quartiere S. Ambrogio.

Già da qualche tempo le sale avevano incominciato ad accogliere il pubblico, ma ora con l’inaugurazione si va a pieno regime alternando iniziative gratuite ad altre a pagamento per un pubblico di tutte le età. Non mancano le proposte per i giovani studenti. Corsi ed eventi verranno annunciati sui sociali della Cooperativa.

Il servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata