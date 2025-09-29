Ultime News

29 Set 2025 Pierdante Piccioni si racconta:
infraROSSI incontra il vero "Doc"
29 Set 2025 Ambulatorio medico allagato
a Castelleone, chiusura temporanea
29 Set 2025 CrAb, nel quartiere S. Ambrogio
uno spazio per la comunità
29 Set 2025 #Digiunogaza: il 2 ottobre anche
il mondo della sanità si mobilita
29 Set 2025 Servizi sociali, nel Cremonese si
spendono quasi 80 milioni all'anno
Cronaca

Fuori un meteo incerto, ma dentro un mondo di colori fatto di sorrisi: è stato presentato ufficialmente nel fine settimana il nuovo community hub gestito da Cooperativa Sociale Nazareth in via Fabio Filzi a Cremona.

CrAb, coordinato da Giulia Fiammenghi con un affiatato team, è uno spazio inclusivo di comunità che mette a disposizione della cittadinanza attività e servizi, organizzati anche in collaborazione con realtà dell’associazionismo e in stretta relazione con il quartiere S. Ambrogio.

Già da qualche tempo le sale avevano incominciato ad accogliere il pubblico, ma ora con l’inaugurazione si va a pieno regime alternando iniziative gratuite ad altre a pagamento per un pubblico di tutte le età. Non mancano le proposte per i giovani studenti. Corsi ed eventi verranno annunciati sui sociali della Cooperativa.

Il servizio di Federica Priori

