Andrea Mazzini è stato nominato segretario provinciale di Cremona del movimento Democrazia Sovrana Popolare (DSP), un progetto politico che mira a creare un’alternativa al modello tecnocratico, focalizzandosi sulla sovranità popolare e sulla partecipazione democratica. Il movimento, nato nel 2022, si propone di coinvolgere i cittadini nella definizione di un nuovo modello di società e di governo, ponendo enfasi sulla giustizia sociale e sulla difesa dei diritti dei lavoratori e dell’ambiente.

“In sintesi – spiega Mazzini –  il DSP rappresenta un tentativo di ripensare la democrazia, mettendola al servizio del popolo e dei suoi bisogni, in un’ottica di sovranità, giustizia e sostenibilità”. “In questi anni vediamo la nostra città in decadenza soprattutto sul discorso sicurezza”, aggiunge sul piano locale.  “I temi da trattare per migliorare la nostra società sono innumerevoli e noi ci proponiamo come la vera alternativa al centrodestra e al centrosinistra vicino alle esigenze di tutti i cittadini”.

