È stato presentato al teatro Filo nel pomeriggio il progetto “Costituzione: tradizioni e attualità”, un ciclo del 16 incontri in tutta la provincia per festeggiare e omaggiare gli ottant’anni della Costituzione. Un progetto ideato e fortemente voluto dal Prefetto di Cremona Antonio Giannelli.

Ospite di questa prima iniziativa il costituzionalista Mario Bertolissi dell’Universitá di Padova.

Sul palco del teatro dopo una serie di saluti istituzionali il Prefetto ha spiegato le ragioni di questa serie di incontri in cui si riflette, attraverso il supporto di uno specialista costituzionale, su un singolo articolo della Costituzione.

Un appuntamento dedicato a studenti, alla cittadinanza, a insegnanti e alle istituzioni per una sana educaizone alla Costituzione.

A supportare l’iniziativa il presidente del consiglio comunale Luciano Pizzetti, il presidente della Camera di Commercio Giandomenico Auricchio, le più alte e cariche istituzionali e militari della città e Maurizio Ferraroni, neo presidente dell’Associazione Industriali di Cremona.

