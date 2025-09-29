Con la messa nella cappella del Campus di Santa Monica, hanno preso il via le celebrazioni per il quarantesimo anniversario dell’arrivo a Cremona dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Tra i presenti alla celebrazione presieduta del Vescovo Monsignor Antonio Napolioni, personaggi di spicco dell’Ateneo e non solo: tra loro il Magnifico Rettore di Milano Elena Beccalli, il Prorettore del Polo territoriale di Cremona del Politecnico Gianni Ferretti, il Cavalier Giovanni Arvedi e Mario Arvedi Caldonazzo.

“Gli angeli sono centrali” ha detto monsignor Napolioni nell’omelia “Per noi cristiani non è un magma confuso di bisogno frustrati: è l’azione reale di dio sugli uomini. Sulla terra agiscono gli angeli, che rendono capillari l’azione di dio sul mondo; custodisce la realtà dello spirito, che si è incarnato sul prototipo del figlio di dio.

Occorre quindi l’universitas, la sinfonia, il tutto. Per questo siamo qui: per ringraziare coloro che quarant’anni fa qui a Cremona hanno dato vita a questa realtà”.

Diversi poi gli appuntamenti e gli interventi che durante la mattinata si susseguono nell’Aula Magna.

