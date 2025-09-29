Ultime News

29 Set 2025 Celebrato San Michele,
patrono della Polizia di Stato
29 Set 2025 Rinnovati vertici Strada del Vino
e dei Sapori di Lombardia
29 Set 2025 STRADIVARIfestival, i Berliner
aprono la stagione autunnale
29 Set 2025 Anafibj, molto partecipato convegno
su riproduzione della vacca da latte
29 Set 2025 Ordinati in Cattedrale
cinque nuovi Diaconi
Mattarella “Con Toqaev preoccupazione per situazione internazionale”

ASTANA (KAZAKISTAN) (ITALPRESS) – “Abbiamo parlato della situazione internazionale con la preoccupazione di vedere affiorare dei comportamenti di carattere unilaterale e con ricorso alla forza militare, fenomeni che speravamo fossero ormai banditi o perlomeno in regressione nella storia del mondo”, ha dichiarato il capo dello Stato dopo il colloquio avuto ad Astana con l’omologo del Kazakistan Toqaev. “Fenomeni che non solo distraggono dalle grandi sfide epocali che l’umanità ha di fronte, a cominciare da quella dell’ambiente, ma manifestano disinteresse per le vere attese delle popolazioni, che sono di pace, di benessere, di crescita, di convivenza e serenità”.

