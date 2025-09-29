Torna su CR1 il video-podcast infraROSSI (clicca qui per la prima puntata), ideato e condotto da Giovanni Rossi. L’ospite della seconda puntata sarà il vero “Doc”, ovvero Pierdante Piccioni, il medico cremonese la cui straordinaria vicenda personale ha ispirato la serie televisiva “Doc – Nelle tue mani” con Luca Argentero.

La storia di Piccioni è nota e al tempo stesso incredibile: dopo un grave incidente stradale si è risvegliato senza ricordare gli ultimi dodici anni della sua vita. Un’esperienza che porta con sé curiosità, riflessioni, ma anche il peso del dolore. In questa occasione il medico si apre con Giovanni Rossi, condividendo aspetti in alcuni casi mai raccontati prima, in un dialogo intimo e intenso.

L’appuntamento è per lunedì sera alle 20.30 su CR1. Al termine della messa in onda la puntata sarà già disponibile su YouTube e sul sito cr1.it, mentre dal giorno successivo si potrà ascoltare su Spotify e su Amazon Music. Nel corso della settimana, inoltre, sulle pagine Instagram e TikTok della trasmissione vengono pubblicati alcuni estratti con i momenti più significativi dell’intervista.

