Riparte il 6 ottobre al Cinema Filo di Cremona la rassegna Camminare su un filo di seta, promossa dal Polo territoriale del Politecnico di Milano. La terza edizione si apre con la proiezione del docufilm L’unico superstite, dedicato al ghiacciaio del Montasio, l’ultimo rimasto in Friuli Venezia Giulia.

Il film, realizzato dai registi tarvisiani Stefano Floreanini, Giuseppe Tringali e Mario Veluscek, racconta la resilienza di questo ghiacciaio che, a differenza di molti altri, non si è ritirato negli ultimi vent’anni. Presentato al Trento Film Festival, il documentario è un invito a riflettere sul fragile equilibrio tra uomo e natura e sulla possibilità di invertire la rotta della crisi climatica.

La rassegna, sostenuta da Comune di Cremona e Fondazione Città di Cremona, proseguirà con una serie di appuntamenti dedicati ai temi della sostenibilità, dall’alimentazione alla tutela dei mari, fino alla presentazione di libri e convegni. L’obiettivo è promuovere una cultura ecologica che stimoli la consapevolezza dei cittadini e suggerisca azioni concrete per affrontare le sfide ambientali e sociali.

Tra gli eventi in calendario: il 20 ottobre un convegno sui formaggi a latte crudo, il 7 novembre un incontro con Giovanni Soldini e Antonello Provenzale sulla salute dei mari, il 10 novembre la proiezione del docufilm Pericolosamente vicini e il 1° dicembre la presentazione del libro di Cinzia Scaffidi Il profitto e la cura.

© Riproduzione riservata