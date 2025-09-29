In provincia di Cremona ammonta a 78.125.789 euro la spesa annua dei Comuni per i servizi sociali, mentre per la sola città di Cremona l’importo è pari a 29.558.889. Lo rende noto l’Istat, che ha recentemente pubblicato il report relativo all’anno 2022.

Molteplici le aree in cui si concentrano le spese in questo settore: dalla famiglia ai disabili, dagli anziani agli immigrati, dalla povertà alla casa. La spesa più alta, per il nostro territorio, riguarda proprio i disabili, per i quali sono stati impegnati 25.265.261 euro. Per la stessa partita, il Comune di Cremona ha stanziato 5.773.516 euro.

Il nostro Comune concentra invece il costo più alto alla voce “immigrazione”, con 6.857.551 euro spesi nel 2022. A livello provinciale per questa voce la spesa complessiva è invece di 7.302.660 euro.

Altra importante fonte di spesa nel settore sociale il territorio cremonese è quella di famiglia e minori: 19.287.937 euro, mentre la città di Cremona ne ha spesi 4.598.339.

Tra le altre spese sul territorio spiccano 8.678.447 euro per gli anziani e 5.998.722 euro per la povertà. A Cremona città per queste voci si è speso rispettivamente 3.040.795 e 2.645.657 euro.

Complessivamente, a livello nazionale, nel 2022 i Comuni hanno impegnato per i servizi sociali e socio-educativi 10,9 miliardi di euro, di cui 812 milioni rimborsati dalla contribuzione a carico degli utenti e 1,2 miliardi finanziati dal Servizio Sanitario Nazionale. La spesa aumenta del 5,8% rispetto all’anno precedente.

In rapporto al Pil, la spesa dei Comuni per il welfare territoriale rappresenta lo 0,46%, quota stabile rispetto al 2021.

La spesa media pro-capite è di 150 euro all’anno, con ampi divari tra le aree del Paese: da 78 euro al Sud a 207 euro nel Nord-est. Al netto della spesa per i servizi educativi per la prima infanzia (nido e altri servizi), che afferiscono all’ambito educativo, la spesa per i servizi sociali in senso stretto si attesta a 7,5 miliardi di euro.

Laura Bosio

