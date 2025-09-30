Ultime News

30 Set 2025 Staffetta di valori al PalaRadi
con il Giubileo degli sportivi
30 Set 2025 Castelleone, nell'auto grimaldelli
e argenteria: denunciato 31enne
30 Set 2025 Vittoria Alata candidata a simbolo
di Cremona per Milano-Cortina
30 Set 2025 Palestra San Felice verso conclusione
Approvati i criteri di gestione
30 Set 2025 A tu per tu con Alberto Grassi:
“Sorpreso dai tifosi della Cremo”
Video Pillole

A Caivano operazione interforze ad “Alto Impatto”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Dalle prime luci dell’alba è in corso una massiccia operazione interforze con modalità ‘Alto Impatto’ nel Parco Verde di Caivano”. A darne notizia è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Pina Castiello. “Plaudo – dice in una nota Castiello – al tempestivo e poderoso intervento di carabinieri, polizia e guardia di finanza, in corso di svolgimento. La risposta tempestiva, ferma e determinata dello Stato, ribadisce la volontà di non piegarsi e di non lasciare impuniti gli atti intimidatori dei giorni scorsi, ancorché frutto della disperazione in cui è sprofondata la camorra stretta mortalmente dalla morsa dello Stato”. xc9/vbo/mca2

