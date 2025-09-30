I Carabinieri della Stazione di Castelleone hanno denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e ricettazione un uomo di 31 anni, con precedenti di polizia a carico.

Alle 3 di notte del 30 settembre, la pattuglia della Stazione di Castelleone, nel corso di un normale servizio di controllo del territorio in una via del centro cittadino, ha notato un’auto con tre persone a bordo. Li hanno fermati e identificati e, tenuto conto che i tre avevano precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e che non hanno giustificato la loro presenza, hanno deciso di effettuare un controllo.

La perquisizione dell’auto ha rilevato la presenza di tutto l’armamentario per compitere furti: vari cacciaviti, una pinza, chiavi inglesi, una torcia, un martello, una chiave a pappagallo, vari pezzi di tubi di scolo in rame, ma anche varia bigiotteria, vassoi e piattini in argento, numerose posate, tutto occultato all’interno del bagagliaio. Tutto il materiale è stato sequestrato e, al termine degli accertamenti, il 31enne che era alla guida del mezzo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

