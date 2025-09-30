Si è concluso con grande successo il progetto Bici e Barca Po Experience, promosso dal Comune di Cremona in collaborazione con l’Associazione Beega e Cremona Crociere, e realizzato grazie al contributo di Regione Lombardia nell’ambito del bando Lombardia Style. Il progetto è stato condiviso con la DMO (Destination Management Organization) Visit Cremona, nell’ambito di una strategia di valorizzazione del territorio costruita in rete con gli operatori e gli attori locali del turismo.

L’iniziativa, che ha animato tutte le domeniche del mese di settembre con escursioni in bicicletta e in barca lungo il fiume Po, ha registrato il tutto esaurito per ogni appuntamento, coinvolgendo centinaia di partecipanti provenienti da Cremona e da altre province lombarde.

Numerosi sono stati i messaggi di apprezzamento e ringraziamento ricevuti attraverso le pagine social del Comune e via email dal Servizio Turismo, organizzatore dell’iniziativa. Le persone hanno sottolineato il valore dell’esperienza, la qualità dell’organizzazione e la bellezza dei paesaggi attraversati, confermando l’interesse crescente verso un turismo lento, sostenibile e immersivo.

“Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto con ‘Bici e Barca Po Experience’. Questa iniziativa ha saputo coniugare la riscoperta del nostro fiume con una modalità di fruizione sostenibile e accessibile, valorizzando il territorio e offrendo un’esperienza autentica a cittadini e turisti. Il successo dell’iniziativa dimostra quanto il turismo esperienziale sia una leva fondamentale per promuovere Cremona in chiave innovativa e responsabile”, commenta l’assessore al Turismo Luca Burgazzi.

Visto l’entusiasmo e l’alta partecipazione, il progetto verrà sicuramente riproposto nel 2026, con l’obiettivo di coinvolgere ancora più persone e arricchire ulteriormente l’offerta turistica del territorio.

Il progetto si inserisce in una strategia più ampia di promozione territoriale che punta a mettere al centro le eccellenze naturalistiche, culturali e ambientali del cremonese, favorendo nuove forme di fruizione e coinvolgimento del pubblico.

© Riproduzione riservata