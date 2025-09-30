“La proposta di candidare la Vittoria alata di Bedriacum come simbolo di Cremona alle Olimpiadi MilanoCortina è fonte di grande soddisfazione per l’Amministrazione comunale e per la comunità di Calvatone, che custodisce l’eredità dell’antico sito romano”. Lo afferma Valeria Patelli, sindaco di Calvatone.

“Ringrazio pertanto i firmatari della mozione e tutti i Consiglieri che hanno appoggiato la candidatura, segno di un’estesa condivisione.

La statua, opera di grande pregio, ha destato sin dalla scoperta l’interesse e l’attenzione di studiosi e appassionati. Essa ha da subito rappresentato un forte segno identitario non solo per Calvatone, ma per l’intero territorio. Lo stretto legame con la città di Cremona, dimostrato negli anni con esposizioni ed iniziative, tra le quali gli eventi legati alle celebrazioni Stradivariane, trova massima espressione in questa candidatura, condivisa da tutte le forze politiche.

“Il sito di Bedriacum – continua Patelli – è del resto costante e continua fonte di scoperte che arricchiscono il patrimonio archeologico del cremonese, grazie all’incessante lavoro dell’Università degli Studi di Milano e Pavia, con il costante appoggio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Cremona, Lodi e Mantova.

“Il Comune che rappresento si rende sin da ora disponibile a collaborare con gli enti coinvolti. Confido pertanto che la proposta possa essere accolta, portando gli auspicati benefici di visibilità al territorio cremonese ed essere beneaugurante per le imprese degli atleti italiani”.

