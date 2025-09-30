Castelli, dame e cavalieri, un incantesimo e due innamorati nell’Italia del XIII secolo.

Quest’anno ricorrono i 40 anni dall’uscita nelle sale di Ladyhawke, film fantasy divenuto cult, che vede nel cast attori del calibro di Michelle Pfeiffer, Matthew Broderick e Rutger Hauer.

Tra le ambientazioni della pellicola Hollywoodina firmata dal regista Richard Donner anche la rocca di Soncino.

E proprio nel borgo cremonese fervono i preparativi per celebrare al meglio questo importante anniversario, con una due giorni dedicata; occasione, sarà la rievocazione storica medievale del 4 e 5 ottobre.

“Quest’anno il tema sarà dedicato proprio al film – commenta Fabio Maestri dell’associazione Castrum Soncini, tra gli organizzatori del progetto – che è stato girato in parte anche qua a Soncino. Per l’occasione, avremo alcune particolarità: una mostra fotografica, un filmato, una specie di documentario dove vengono raccolte le esperienze di chi ha vissuto in quell’anno di riprese e uno spettacolo teatrale che si svolgerà invece il sabato sera”.

La rievocazione medievale è particolarmente sentita nel borgo di Soncino, per un evento tradizionale nato nel 2002.

“La organizziamo sempre per il primo fine settimana di ottobre – aggiunge Maestri -. Si tratta di un vero e proprio evento rievocativo, una ricostruzione storica a tutti gli effetti; c’è quindi alle spalle uno studio, un utilizzo di fonti storiche per ricreare la vita quotidiana del Medioevo. Questo soprattutto all’interno della Rocca, dove ci saranno delle ambientazioni particolari che daranno vita appunto ad un salto nel tempo che si svolgerà in queste due giornate”.

Andrea Colla

© Riproduzione riservata