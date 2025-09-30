Il senso unico in via Sesto introdotto dal Comune venerdì scorso – corollario dei lavori che si stanno protraendo al voltone di via Bergamo con conseguente deviazione di traffico – sta procurando lunghi incolonnamenti al semaforo di via Castelleone. Il senso unico era una delle richieste di vecchia data del Comitato di quartiere per diminuire il traffico sull’asse, ma effettuato così è controproducente.

Sul tema interviene anche la Lega con un interrogazione della capogruppo Jane Alquati. “Si sono rilevate segnalazioni da parte dei residenti e del Comitato di Quartiere circa rallentamenti, code, inadeguata segnaletica temporanea e criticità per la mobilità pedonale e scolastica nei percorsi urbani adiacenti”, afferma, chiedendo che “l’amministrazione chiarisca “cronoprogramma dettagliato dei lavori in corso sul sottopasso di via Bergamo (fasi, date previste per l’esecuzione e la chiusura dei cantieri, durata stimata di ciascuna fase e eventuali margini di proroga); documento del Piano di Gestione della Viabilità approvato per le aree interessate (contenente percorsi alternativi, segnaletica prevista, dispositivi di sicurezza, modalità di coordinamento con la Polizia Locale e con le imprese esecutrici)”.

Viene chiesto inoltre quali misure concrete e immediate l’Amministrazione intende adottare per mitigare: gli incolonnamenti e i ritardi persistenti; l’aumento di inquinamento atmosferico e acustico nelle vie limitrofe; i rischi per pedoni e scuole presenti nella zona, oltre alle ragioni tecniche che hanno portato all’adozione delle soluzioni viabilistiche temporanee e se siano state considerate alternative meno impattanti.

Richieste anche delucidazioni in merito ad eventuali compensazioni economiche per i commercianti

