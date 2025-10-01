Ultime News

Cronaca

A Grumello al via due nuovi corsi:
ginnastica posturale e Qi Gong

Con l’inizio del mese di ottobre a Grumello Cremonese prenderanno il via alcuni corsi organizzati dalla Pro Loco, dedicati a giovani e adulti, dedicati al benessere della persona. A ospitarli sarà la Sala Polivalente di Cascina Castello in via Roma.

Il primo corso, di ginnastica posturale, viene riproposto, dopo il buon successo riscontrato l’anno scorso, a partire da giovedì 2 ottobre, dalle 18 alle 19. Il secondo, di Qi gong, sarà tenuto ogni martedì nella stessa fascia oraria.

“Il Qi gong è un antica pratica cinese per il benessere sia fisico che mentale, oltre ad essere parte integrante della medicina tradizionale di quel Paese” spiega l’istruttore Robert Della Schiava. “Per quanto concerne invece la ginnastica posturale, oltre che al benessere fisico andiamo a lavorare su aspetti di posture sbagliate, penso quindi ad esempio al riallineamento e all’equilibrio di una corretta posizione”. Per informazioni contattare il numero della segreteria Pro Loco 371 5290193.

