Dal 1 al 7 ottobre anche l’Asst di Cremona partecipa alla Settimana mondiale dell’allattamento materno, promossa in Italia dal Mami – Movimento allattamento materno italiano. L’edizione 2025, dal titolo Priorità allattamento: creare reti sostenibili, invita a riflettere sull’importanza di costruire legami solidi tra professionisti, istituzioni, associazioni e comunità, per accompagnare le mamme nel loro percorso con ascolto, competenze e sostegno concreto.

L’allattamento al seno è un gesto naturale e fondamentale per la salute del bambino e della madre. Il latte materno fornisce tutti i nutrienti necessari alla crescita, protegge da numerose malattie e rafforza il legame affettivo tra madre e neonato. Per le donne, inoltre, comporta benefici a lungo termine, come la riduzione del rischio di osteoporosi e la prevenzione di alcuni tumori. Scegliere di allattare significa anche compiere un gesto sostenibile, con un impatto ambientale ridotto rispetto all’alimentazione artificiale.

Per sensibilizzare la comunità, l’Asst di Cremona ha organizzato una serie di iniziative dal 3 al 7 ottobre, grazie alla collaborazione tra l’unità operativa di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Cremona e i consultori di Cremona e Casalmaggiore.

Il programma prenderà il via venerdì 3 ottobre al consultorio di Cremona, in via San Sebastiano 14, con consulenze personalizzate sull’allattamento al seno dalle 8.30 alle 10.30. Seguirà, dalle 11 alle 12.30, l’incontro di gruppo “Mamma, che latte!”, pensato per riscoprire il valore dell’allattamento. Nel pomeriggio, dalle 12 alle 15, sarà attiva una linea diretta con l’ostetrica al numero 0372 408 495, per offrire consulenze telefoniche individuali.

Sabato 4 ottobre a Casalmaggiore è in programma Mamme in movimento, una camminata all’aria aperta nel parco sul Po dedicata a future mamme e neomamme, con attività legate al benessere, dalla pet therapy ai consigli di alimentazione sana. L’iniziativa, che fa parte del Festival della Salute, richiede iscrizione sul sito www.asst-cremona.it/festival-salute-2025.

Lunedì 6 ottobre l’ospedale di Cremona ospiterà un incontro riservato alle degenti del reparto di ostetricia sul tema “Allattamento ecosostenibile”, in programma dalle 14 alle 17, per approfondire il valore di questa scelta come forma di risparmio energetico e tutela ambientale.

La settimana si concluderà martedì 7 ottobre, ancora al consultorio di Cremona, con nuove consulenze personalizzate sull’allattamento dalle 10.30 alle 12.30.

