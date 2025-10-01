Ultime News

1 Ott 2025 Il buongiorno con le notizie su CR1:
ogni mattina rassegna stampa e tg
1 Ott 2025 Trenord seleziona nuovi capitreno:
candidature fino al 15 ottobre
1 Ott 2025 Corsia ciclabile via Massarotti,
tutto regolare?
1 Ott 2025 Cremo, Payero: “Lavoriamo
per raggiungere l'obiettivo”
1 Ott 2025 L'Einaudi apre le porte:
primo open day il 13 ottobre
Politica

Colpo di scena a Soresina,
revocato il vicesindaco Rava

In primo piano il sindaco Tirloni, dietro di lui l'ex vice sindaco Rava
Fill-1

Frizioni nella maggioranza di centrodestra a Soresina.

Il sindaco Alessandro Tirloni ha revocato la delega di vicesindaco a Roberto Rava, di Fratelli d’Italia.

Una scelta difficile – commenta il primo cittadino –  non presa a cuor leggero ma piuttosto maturata nei mesi scorsi in cui ho visto assottigliarsi sempre di più i margini per una collaborazione serena e costruttiva. Rimane ovviamente il dispiacere ma sono convinto della correttezza della decisione”.

La carica di Vice-Sindaco passa ora a Fabio Grassani (Lega), “con il quale nell’ultimo anno ho lavorato a stretto contatto e il cui lavoro ha contribuito a produrre i risultati in tema di sicurezza che anche la Prefettura ha recentemente certificato”.

 

