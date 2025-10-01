Frizioni nella maggioranza di centrodestra a Soresina.

Il sindaco Alessandro Tirloni ha revocato la delega di vicesindaco a Roberto Rava, di Fratelli d’Italia.

“Una scelta difficile – commenta il primo cittadino – non presa a cuor leggero ma piuttosto maturata nei mesi scorsi in cui ho visto assottigliarsi sempre di più i margini per una collaborazione serena e costruttiva. Rimane ovviamente il dispiacere ma sono convinto della correttezza della decisione”.

La carica di Vice-Sindaco passa ora a Fabio Grassani (Lega), “con il quale nell’ultimo anno ho lavorato a stretto contatto e il cui lavoro ha contribuito a produrre i risultati in tema di sicurezza che anche la Prefettura ha recentemente certificato”.

