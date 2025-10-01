Interrogazione a risposta orale da parte di Alessandro Portesani capogruppo di Novità a Cremona e del consigliere Cristiano Beltrami sulla pista ciclabile di via Massarotti delimitata da semplice segnaletica orizzontale. “Numerosi cittadini ci hanno segnalato gravi criticità, documentate con rilievi fotografici e misurazioni, che evidenziano rischi per la sicurezza di ciclisti e automobilisti. La stessa risulta posizionata tra gli stalli di sosta laterali e la carreggiata, senza alcuna protezione fisica, esponendo i ciclisti a pericoli derivanti da aperture di portiere, manovre di parcheggio e uscita dei veicoli”, affermano.

“La carreggiata destinata agli automezzi misura circa 230 cm, mentre la larghezza degli autobus SETA in servizio è di 255 cm: ciò comporta l’inevitabile invasione della corsia ciclabile da parte dei mezzi pesanti, con conseguente pericolo per l’incolumità dei ciclisti”, appunta Beltrami. “La linea di demarcazione della corsia ciclabile è tratteggiata e quindi formalmente valicabile dagli autoveicoli, circostanza che riduce l’efficacia della protezione; non di rado mezzi in sosta o in fermata occupano la corsia ciclabile, obbligando i ciclisti a spostarsi sulla carreggiata automobilistica e talvolta sulla corsia opposta; in corrispondenza della zona della fontana si concentrano, in pochi metri, due corsie per auto, due corsie ciclabili e stalli di sosta con linea gialla, con evidente congestione e confusione viabilistica; lungo il tratto insistono fermate del trasporto pubblico locale, con manovre di accosto e ripartenza degli autobus che avvengono sul margine della corsia ciclabile”.

“Per tutte queste ragioni – aggiunge Portesani – chiediamo all’Amministrazione comunale se abbia verificato la conformità della sezione stradale e delle dimensioni della corsia ciclabile agli standard previsti dal Codice della Strada e dalle linee guida regionali sulla ciclabilità. Ma soprattutto vogliamo sapere per quale motivo la corsia ciclabile sia stata realizzata con linea tratteggiata e non continua, e se tale scelta non riduca la tutela dell’utenza debole”.

“È importante sapere – aggiunge Beltrami – se, in fase di progettazione o revisione, siano stati acquisiti pareri da SETA e da altri enti competenti sul transito degli autobus e comunque come l’Amministrazione intenda intervenire per eliminare i rischi, introducendo misure correttive quali protezioni fisiche, ridisegno delle corsie, revisione degli stalli di sosta e della segnaletica, o limitazioni al traffico pesante”.

Il documento si chiude con la richiesta di conoscere con “quali tempi e quali risorse economiche si intenda mettere in sicurezza la corsia ciclabile e la viabilità di via Massarotti”.

