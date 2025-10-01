Spettacolo
Il prefetto Giannelli
ospite di "Punto e a Capo"
Il Prefetto di Cremona Antonio Giannelli ospite alle 19.30 di mercoledì 1 ottobre in “Punto e a capo” su CR1 a un anno dal suo insediamento nel palazzo di Corso Vittorio Emanuele.
Con il Prefetto si parla tra l’altro delle azioni messe in atto in questi 12 mesi per ridurre i fenomeni criminosi e delle iniziative per contrastare la criminalità organizzata.
Tra i punti toccati con il conduttore Giovanni Palisto, la riduzione dei reati in provincia di Cremona, i controlli contro la malamovida, l’inclusione degli immigrati di seconda generazione, l’impegno delle forze dell’ordine per i controlli legati al campionato di calcio, l’iniziativa “mille occhi sulla città” e dell’apertura del palazzo della Prefettura ai cittadini.
