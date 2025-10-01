Ultime News

1 Ott 2025 Distribuzione merci in città,
il futuro è nella ciclologistica
1 Ott 2025 Si è spento Luca Boccabella,
agente della Polizia Locale
1 Ott 2025 Oscar Green 2025, a Cremona
vince Mattia Caleffi di Spineda
1 Ott 2025 Settimana protezione civile, Vigili
del Fuoco aperti al pubblico
1 Ott 2025 Polo Robbiani di Soresina: ecco
una nuova risonanza magnetica
Spettacolo

Il prefetto Giannelli
ospite di "Punto e a Capo"

Antonio Giannelli e Giovanni Palisto
Fill-1

Il Prefetto di Cremona Antonio Giannelli ospite alle 19.30 di mercoledì 1 ottobre in “Punto e a capo” su CR1 a un anno dal suo insediamento nel palazzo di Corso Vittorio Emanuele.

Con il Prefetto si parla tra l’altro delle azioni messe in atto in questi 12 mesi per ridurre i fenomeni criminosi e delle iniziative per contrastare la criminalità organizzata.

Tra i punti toccati con il conduttore Giovanni Palisto, la riduzione dei reati in provincia di Cremona, i controlli contro la malamovida, l’inclusione degli immigrati di seconda generazione, l’impegno delle forze dell’ordine per i controlli legati al campionato di calcio, l’iniziativa “mille occhi sulla città” e dell’apertura del palazzo della Prefettura ai cittadini.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...