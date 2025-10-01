Ultime News

Ladri in azione al caffè San Paolo:
rubate bottiglie di vino e birra

Ladri in azione nella notte tra lunedì e martedì al Caffè San Paolo di Cremona, situato nell’omonima piazza. I malviventi, approfittando del favore delle tenebre, si sono introdotti all’interno dell’esercizio commerciale scassinando la serranda elettrica e la porta d’ingresso.

A raccontarlo è lo stesso titolare, con alcune storie postate sulle proprie pagine social. Dal locale sono sparite bottiglie di vino e birra, nonché la moneta contenuta nella cassa. Un furto piuttosto mirato, come se a perpetrarlo fosse stato qualcuno che già conosceva l’ubicazione delle refurtiva.

Martedì mattina, dopo l’amara scoperta, il sopralluogo da parte dei Carabinieri di Cremona, che hanno subito avviato le indagini, anche grazie alle riprese effettuate dalle telecamere della videosorveglianza presenti in zona. lb

 

