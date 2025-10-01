Nel fine settimana del 4 e 5 ottobre torna l’evento nazionale promosso dal WWF Urban Nature: il festival della Natura in città che quest’anno giunge alla sua IX edizione. WWF Cremona, in collaborazione con il Museo di Storia Naturale di Cremona, il PLIS del Po e del Morbasco, il Gruppo Naturalisti Cremonesi e le Guardie Ecologiche Volontarie, aderisce all’iniziativa organizzando il 4 ottobre, dalle 14:30 alle ore 18:00, visite guidate al Parco al Po, per conoscere da vicino il patrimonio naturale che vive e cresce in città e lungo il grande fiume.

Un’occasione per scoprire come la biodiversità urbana sia fondamentale non solo per l’ambiente, ma anche per la qualità della vita di tutti. La partecipazione alle visite guidate è libera e aperta a tutti con ritrovo davanti alle Colonie Padane (per informazioni: museo.storianaturale@comune.cremona.it – 0372407768).

L’iniziativa Urban Nature è stata pensata per rendere evidente a chi vive nelle città italiane il valore della natura e la necessità di innovare il modo di pensare e pianificare gli spazi urbani, riconoscendo la centralità degli ecosistemi e delle reti ecologiche e l’importanza di promuovere azioni virtuose da parte di amministrazioni, cittadini, imprese, università e scuole per proteggere e incrementare la biodiversità nei sistemi urbani, anche a beneficio della salute e sicurezza delle comunità.

Il progetto Urban Nature si prefigge infatti di ampliare la conoscenza della natura in città e a comprenderne la vitale importanza; di aggregare e attivare le comunità nella scoperta e nella cura della natura urbana, attraverso iniziative di Citizen Science e Citizen conservation; di coinvolgere e dare voce alle realtà civiche impegnate nella gestione di aree verdi, parchi, orti sociali e giardini condivisi; diffondere esperienze pilota di buona gestione del verde e della biodiversità urbana; rilanciare richieste per un buon governo della natura in città.

© Riproduzione riservata