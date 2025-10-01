Ultime News

1 Ott 2025 Don Giuseppe, prete mai dimenticato:
messa per il centenario della nascita
1 Ott 2025 Piano Trump per Gaza, Aftab Ahmed
"Ignorata la voce dei Palestinesi"
1 Ott 2025 Storie di fragilità: "Viviamo con
300 euro al mese, è insostenibile"
1 Ott 2025 Parco del Po e del Morbasco
Visite guidate nel week end
1 Ott 2025 Allattamento al seno, a Cremona
incontri per mamme e famiglie
Video Pillole

Piemonte in Giappone, Battaglia “Puntiamo sull’internazionalizzazione”

TOKYO (ITALPRESS) – All’Ambasciata d’Italia a Tokyo il Piemonte ha presentato obiettivi e risultati della missione in Giappone, nell’ambito della partecipazione all’Expo Osaka 2025. “Il Piemonte offre delle caratteristiche che sono uniche ed è una regione fortemente attrattiva – afferma Alessandro Battaglia, presidente della Commissione Internazionalizzazione di Confindustria Piemonte – Vogliamo aiutare i nostri territori ad andare con più facilità all’estero, quindi continuare quel trend di internazionalizzazione che è una cifra caratteristica delle imprese italiane”.
