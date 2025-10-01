Piemonte in Giappone, Battaglia “Puntiamo sull’internazionalizzazione”





TOKYO (ITALPRESS) – All’Ambasciata d’Italia a Tokyo il Piemonte ha presentato obiettivi e risultati della missione in Giappone, nell’ambito della partecipazione all’Expo Osaka 2025. “Il Piemonte offre delle caratteristiche che sono uniche ed è una regione fortemente attrattiva – afferma Alessandro Battaglia, presidente della Commissione Internazionalizzazione di Confindustria Piemonte – Vogliamo aiutare i nostri territori ad andare con più facilità all’estero, quindi continuare quel trend di internazionalizzazione che è una cifra caratteristica delle imprese italiane”.

